Indekos di Bogor Diduga Jadi Tempat Prostitusi Digerebek Polisi, 15 Orang Diamankan

Indekos Diduga Jadi Tempat Prostitusi Digerebek Polisi (Foto Ilustrasi: Freepik)

BOGOR - Indekos yang berada di Bogor Selatan, Kota Bogor digrebek polisi. Beberapa pasangan yang bukan suami istri diamankan dari dalam kamar.

Kasi Humas Polresta Bogor Kota Iptu Eko Agus mengatakan penggrebekan itu karena adanya laporan dari warga terdapat salah satu indekos diduga menjadi tempat prostitusi. Dari situ, pihaknya melakukan operasi yustisi di indekos tersebut.

"Jadi ada dugaan masyarakat yang melaorkan ke aduan Pak Kapolresta, bahwa disinyalir kosan tersebut sering keluar masuk wanita berpakaian seksi berpasangan," kata Eko, Jumat (28/2/2025).

Dari lokaso tersebut, pihaknya mengamankan 15 orang dengan rincian 8 perempuan dan 7 laki-laki. Mereka kedapatan berada di dalam kamar indekos.

"Yang sudah diperiksa status bukan suami istri," jelasnya.

Untuk penyelidikan lebih lanjut, tambah Eko, mereka dibawa ke Polresta Bogor Kota untuk dimintai keterangan. Polisi pun masih mendalami terkait dugaan praktik prostitusi di indekos tersebut.

"Masih kita dalami dulu saat ini kita masih melakukan pemeriksaan lebih dalam lagi," pungkasnya.



(Angkasa Yudhistira)