Hari Pertama Puasa, Cuaca Jakarta Diprediksi Berawan hingga Hujan Ringan

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi pada hari ini, Sabtu (1/3/2025), wilayah Jakarta bakal berawan hingga diguyur hujan.

Melansir dari website resmi BMKG, wilayah Jakarta pada hari ini akan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga berawan.

Berikut kondisi cuaca di sejumlah wilayah Jakarta berdasarkan ramalan BMKG;

- Jakarta Pusat

Berawan dengan suhu 24-29 derajat.

- Jakarta Barat

Berawan dengan suhu 24-30 derajat.

- Jakarta Selatan

Hujan ringan dengan suhu 23-30 derajat.

- Jakarta Timur