Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hari Pertama Puasa, Cuaca Jakarta Diprediksi Berawan hingga Hujan Ringan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 01 Maret 2025 |05:52 WIB
Hari Pertama Puasa, Cuaca Jakarta Diprediksi Berawan hingga Hujan Ringan
Ilustrasi Cuaca Hujan. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi pada hari ini, Sabtu (1/3/2025), wilayah Jakarta bakal berawan hingga diguyur hujan. 

Melansir dari website resmi BMKG, wilayah Jakarta pada hari ini akan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga berawan. 

Berikut kondisi cuaca di sejumlah wilayah Jakarta berdasarkan ramalan BMKG; 

- Jakarta Pusat 

Berawan dengan suhu 24-29 derajat. 

- Jakarta Barat 

Berawan dengan suhu 24-30 derajat. 

- Jakarta Selatan

Hujan ringan dengan suhu 23-30 derajat. 

- Jakarta Timur 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/338/3186780/hujan-I6L1_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186412/cuaca-vbi2_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Diprakirakan Berawan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185452/cuaca-DN9V_large.jpg
Ramalan Cuaca, Jakarta Berawan Sepanjang Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184432/hujan-pvaM_large.jpg
Ramalan Cuaca: Hujan Ringan Bakal Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181660/hujan-KlBA_large.jpg
Ramalan Cuaca, Jakarta Diguyur Hujan Siang Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181164/hujan-OMT0_large.jpg
Ramalan Cuaca, Jakarta Diguyur Hujan Siang Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement