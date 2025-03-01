5 RT di Jakbar dan Jaktim Terendam Banjir, Ada yang Capai 100 Cm

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta mencatat lima RT di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Timur terendam banjir imbas hujan dengan intensitas tinggi dan luapan Kali Ciliwung serta Pesanggrahan pada Jumat, 28 Februari 2025, malam. Adapun ketinggian banjir bervariasi yang tertinggi di Kelurahan Cililitan mencapai 100 Centimeter (Cm).

"Update pukul 04.00 WIB, saat ini genangan terjadi di 5 RT," kata Kapusdatin BPBD Provinsi DKI Jakarta, M Yohan, Sabtu (1/3/2025).

Jakarta Barat terdapat 1 RT yang terdiri dari:

Kel. Kedoya Selatan

* Jumlah: 1 RT

* Ketinggian: 30 cm

* Penyebab: Luapan Kali Pesanggrahan

Jakarta Timur terdapat 4 RT yang terdiri dari:

Kel. Bidara Cina

* Jumlah: 1 RT

* Ketinggian: 60 cm

* Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Ciliwung

Kel. Cawang

* Jumlah: 2 RT

* Ketinggian: 90 cm

* Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Ciliwung

Kel. Cililitan

* Jumlah: 1 RT

* Ketinggian: 100 cm