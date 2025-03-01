Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ingin Berbuka Puasa, Masyarakat Berbondong-bondong ke Masjid Istiqlal

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 01 Maret 2025 |18:14 WIB
Ingin Berbuka Puasa, Masyarakat Berbondong-bondong ke Masjid Istiqlal
Buka puasa di Masjid Istiqlal (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Masyarakat mulai memadati Masjid Istiqlal menjelang berbuka puasa di hari pertama Ramadhan 1446 H, Sabtu (1/3/2025) petang. Mereka terlihat hendak berbuka puasa bersama di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (1/3/2025) petang.

Dari pantauan iNews Media Group, kawasan Masjid Istiqlal telah dipenuhi masyarakat sekitar pukul 17.00 WIB. Terlihat, mereka datang dengan sanak keluarga.

Diketahui, Masjid Istiqlal sendiri telah menyediakan paket berbuka puasa gratis untuk umat muslim. Namun, paket buka puasa di sana sudah habis menjelang waktu berbuka.

"Paket takjil dan makanan berbuka puasa sudah habis. Mohon bagi pengunjung yang ingin berbuka bisa membawa makanan dari luar," demikian informasi yang disampaikan petugas keamanan di sana.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/614/3172833//puasa-16tw_large.jpg
Kapan Puasa Ramadhan 2026 Versi Muhammadiyah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/614/3168299//sholat-n6u3_large.jpg
Jadwal Sholat Gerhana Bulan di Masjid Istiqlal serta Bacaan Niatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/337/3168270//masjid_istiqlal-w3I0_large.jpg
Masjid Istiqlal Gelar Sholat Gerhana Bulan, Berikut Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/614/3167740//pernikahan-eA0S_large.jpg
100 Pasangan Nikah Massal di Masjid Istiqlal, Masyarakat Kurang Mampu hingga Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/614/3167315//puasa-5mFV_large.jpg
Jadwal Puasa Sunnah pada September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/338/3161812//macet-2vbj_large.jpg
Zikir Nasional 2025, Lalu Lintas di Kawasan Masjid Istiqlal Macet Parah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement