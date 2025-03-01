Ingin Berbuka Puasa, Masyarakat Berbondong-bondong ke Masjid Istiqlal

JAKARTA - Masyarakat mulai memadati Masjid Istiqlal menjelang berbuka puasa di hari pertama Ramadhan 1446 H, Sabtu (1/3/2025) petang. Mereka terlihat hendak berbuka puasa bersama di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (1/3/2025) petang.

Dari pantauan iNews Media Group, kawasan Masjid Istiqlal telah dipenuhi masyarakat sekitar pukul 17.00 WIB. Terlihat, mereka datang dengan sanak keluarga.

Diketahui, Masjid Istiqlal sendiri telah menyediakan paket berbuka puasa gratis untuk umat muslim. Namun, paket buka puasa di sana sudah habis menjelang waktu berbuka.

"Paket takjil dan makanan berbuka puasa sudah habis. Mohon bagi pengunjung yang ingin berbuka bisa membawa makanan dari luar," demikian informasi yang disampaikan petugas keamanan di sana.