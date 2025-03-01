Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Momen Buka Puasa Bersama di Masjid Istiqlal

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 01 Maret 2025 |19:58 WIB
Momen Buka Puasa Bersama di Masjid Istiqlal
Suasana buka puasa bersama di Masjid Istiqlal (foto: Okezone/Alfiqri)
A
A
A

JAKARTA - Ribuan umat muslim menggelar buka puasa bersama pada hari pertama Ramadhan 1446 H di Masjid Istiqlal di Jalan Taman Wijaya Kusuma, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Sabtu (1/3/2025) petang.

Dari pantauan iNews Media Group, sejumlah umat muslim telah memenuhi kawasan Masjid Istiqlal sekitar pukul 17.00 WIB. Sebagian dari umat muslim, tengah menunggu di selasar dan halaman masjid.

Terlihat, mereka menyaksikan tausiyah Mimbar Ramadhan di selasar masjid. Mereka telah duduk berbaris sambil memegang makanan yang telah disediakan oleh pihak masjid.

Menjelang adzan maghrib, ustad memandu doa berbuka puasa dari atas mimbar pada pukul 18.13 WIB. Nampak, umat muslim khidmat melantunkan doa berbuka.

Halaman:
1 2
      
