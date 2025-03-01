Bawa Sajam Sambil Naik Motor, 3 Pemuda Cilincing Ditangkap

JAKARTA - Jajaran unit Reskrim Polsek Cilincing, Jakarta Utara, menangkap tiga remaja yang membawa senjata tajam saat berboncengan sepeda motor, di jalan Cakung-Cilincing, Cilincing, Sabtu (1/3/2025).



Setelah pemeriksaan lebih dalam, polisi juga menemukan sejumlah senjata tajam yang disimpan salah satu pelaku pelaku di rumahnya yang diduga menjadi tempat kumpul alias basecamp, diduga senjata tajam itu digunakan untuk aksi begal atau tawuran.



Peristiwa ini berawal saat anggota unit Reskrim Polsek Cilincing yang tengah berpatroli, dan mengamankan menemukan tiga remaja berinisial A, H, dan R yang menenteng senjata tajam saat melintas di ruas jalan Cakung-Cilincing.



Setelah dilakukan pemeriksaan awal, tersangka A diminta untuk menunjukkan tempat lokasi penyimpanan senjata tajam. Benar saja, saat dilakukan penggeledahan di kediamannya di Semper Baru, Cilincing, polisi menemukan senjata tajam lainnya.





Sedikitnya empat bilah senjata tajam disembunyikan di lantai atas rumah tersebut, di antaranya celurit, parang, dan pedang dari berbagai ukuran. Diduga lantai atas rumah tersebut kerap dijadikan tempat kumpul atau basecamp pelaku bersama rekan-rekannya.