HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rombongan Wagub Rano Bikin Antrean di Stasiun MRT Lebak Bulus, Ini Kata Kadishub Jakarta

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 01 Maret 2025 |23:07 WIB
Rombongan Wagub Rano Bikin Antrean di Stasiun MRT Lebak Bulus, Ini Kata Kadishub Jakarta
Kadishub Jakarta Syafrin (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo menanggapi perihal heboh rombongan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno terjadi antrean panjang di area drop off Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan. 

Menurutnya, saat itu rombongan harus turun lebih cepat dari mobil karena antrean panjang yang sudah terjadi sebelum ia dan rombongan tiba.

"Tidak ada pengondisian untuk mengosongkan jalur antrean. Melihat antrean yang cukup panjang, Pak Wagub langsung turun agar lebih cepat menaiki MRT dari stasiun Lebak Bulus menuju Bundaran HI. Kemudian, mobil rangkaian yang membawa Wagub Rano dan rombongan diarahkan langsung bergerak menuju Balai Kota," kata Syafrin di Jakarta, Sabtu (1/3/2025).

Syafrin menyebutkan, pihaknya akan terus berkoordinasi terkait kegiatan pengawalan di tempat umum dengan tetap memprioritaskan kenyamanan publik.

"Tentunya ini jadi bahan evaluasi bagi kami bersama semua pihak untuk mengatur aspek teknis dalam pengawalan maupun setelahnya agar tidak mengganggu kenyamanan warga. Karena ini merupakan fasilitas publik, tentu publik pula yang harus jadi prioritas," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
