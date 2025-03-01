Advertisement
Pastikan Bahan Pokok Aman Selama Ramadhan, Polisi Sidak ke Pasar Induk Cipinang

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 01 Maret 2025 |23:24 WIB
JAKARTA - Satgas Pangan Polda Metro Jaya mendatangi Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur guna memastikan kebutuhan bahan pokok selama Ramadhan 2025 ini. Pasalnya, pasar tersebut menjadi salah satu sentral masuknya bahan pokok ke Jakarta.

"Pasar Induk Cipinang ini sentral penjualan beras masuk dari daerah itu ke daerah Jakarta, semuanya masuk ke sini dahulu. Jadi kita pastikan bahwa harga di sini aman, maka berantai ke bawah sampai ke penjual di paling bawah, pengecar itu, kita pastikan harga itu aman," ujar Kasubdit Industri dan Perdagangan (Indag) Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Anggi Fauzi Hasibuan pada wartawan, Sabtu (1/3/2025).

Menurutnya, manakala harga bahan pokok di Pasar Induk Cipinang sudah melambung tinggi, harga tinggi pun bakal berantai terjadi hingga ke bawah pula, seperti pengecer. Maka itu, Satgas Pangan PMJ melakukan pengecekan di pasar tersebut.

"Sehingga kita pastikan harga itu aman supaya masyarakat bisa membeli dengan daya beli yang cukup. Tujuan fokus kita memastikan stok ini aman dan kita selalu berikan imbauan ke pelaku usaha supaya menjual sesuai harga ditentukan," tuturnya.

Dia menerangkan, berkaitan naik turunnya harga bahan pokok secara fluktuatif ke depan, pihaknya bakal melihat perkembangannya dahulu apakah masih dalam batas wajar ataukah tidak. Saat kenaikan tak dalam batas wajar, Satgas Pangan PMJ bakal melaksanakan penyelidikan ke lapangan.

"Kita cek nanti di mana ini ada selisih antara penjual dari produsen hingga distributor 1, distributor 2, kita cek di mana ini ada selisihnya yang margin terlalu besar, kita akan lakukan penindakan di situ," jelasnya.

 

