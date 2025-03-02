Evakuasi Korban Tewas Pendaki Puncak Cartensz Dilanjutkan Besok

JAKARTA - Tim gabungan menghentikan sementara proses evakuasi terhadap jenazah Lilie Wijayanti yang meninggal dalam ekspedisi pendakian Gunung Carstensz Pyramid, Papua, Minggu (2/3/2025). Sebab, kondisi alam tidak memungkinkan untuk melakukan evakuasi.

"Hingga pukul 15.00 WIT evakuasi terhadap pendaki yang MD (meninggal dunia) atas Nama: Lilie Wijayanti, dihentikan sementara dikarenakan cuaca yang tidak mendukung," kata Kepala Kantor SAR (Kakansar) Timika, Wayan Suyatna melalui keterangan tertulis.

Ia menyampaikan, proses evakuasi akan dilakukan kembali pada esok hari. "Rencana pelaksanaan evakuasi dilanjutkan pada besok hari," ujarnya.

Sementara itu, satu jenazah atas nama Elsa Laksono telah berhasil dievakuasi pada pagi hari waktu setempat. Selain Elsa, helikopter juga membawa 3 korban selamat saat proses evakuasi.

"Pada pukul 07.25 Helikopter take off dari lembah kuning ke Timika membawa 1 jenazah atas nama Elsa dan 3 orang pendaki yang selamat," tuturnya.