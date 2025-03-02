Prabowo Bagikan Momen Buka Puasa Bareng Titiek Soeharto dan Didit

JAKARTA - Hari kedua puasa, Presiden Prabowo Subianto membagikan momen berbuka bersama Titiek Soeharto dan putranya, Didit Hediprasetyo, Minggu (2/3/2025). Tak lupa, Prabowo menyampaikan ucapan selamat berbuka puasa.

"Selamat Berbuka Puasa," tulis Prabowo diunggah lewat akun Instagram pribadinya. Ia tampak mengunggah dua foto bersama Titiek dan Didit.

Prabowo tampak mengenakan kemeja biru seperti Didit. Sementara Titiek tampil dengan blouse bercorak kuning dengan syal terkalung di lehernya. Rambut Titiek juga tampak diikat dengan tambahan bandana yang menjadi aksesoris khasnya.

Tampak ketiganya menikmati buka puasa bersama di sebuah ruangan. Di hadapan mereka, tersaji berbagai makanan dan minuman di meja.

Prabowo duduk di satu sisi, sementara Titiek dan Didit berada di sisi hadapannya. Tampak mereka menikmati sajian seraya bercengkerama.

(Arief Setyadi )