Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Lilie Wijayanti, Pendaki Tewas di Puncak Cartensz di Mata Suami: Sosok Wanita Pejuang

Agus Warsudi , Jurnalis-Minggu, 02 Maret 2025 |21:50 WIB
Lilie Wijayanti, Pendaki Tewas di Puncak Cartensz di Mata Suami: Sosok Wanita Pejuang
Pendaki tewas di Puncak Cartensz (Foto: Dok/Agus Warsudi)
A
A
A

BANDUNG - Lilie Wijayanti Poegiono (60), pendaki gunung asal Kota Bandung, mengalami hipotermia hingga meninggal dunia saat mendaki Gunung Carstensz. Saat ini, janazah mendiang dalam proses evakuasi oleh tim SAR gabungan ke Timika.

FH, suami mendiang Lilie mengatakan, istrinya itu berangkat dari Bandung ke Jakarta pada Sabtu 22 Februari 2025. Kemudian, dari Jakarta berangkat ke Timika pada Minggu 23 Februari 2025 malam.

"Dari Bandung hari Sabtu ya, Kami ada acara gitu. Dari Jakarta berangkat ke Timika itu malamnya, minggu malam. Izinnya sudah lama, dia punya cita-cita satu lagi lah katanya, Carstensz yang ketujuh," kata FH, Minggu (2/3/2025).

FH menyatakan, sebelum berangkat mendaki Gunung Carstensz, Lilie melakukan persiapan, latihan trekking-climbing dan sebagainya. Lilie mempersiapkan pendakian ini selama satu tahun.

"Saya juga nganterin pada waktu latihan gitu ya. Saya lihat dia oke sih. Peralatannya oke gitu ya. Kemampuannya juga cukup. Ya sudahlah silakan. (Hobi naik gunung) dari SMA. Itu juga yang ikut naik itu kan teman-teman SMA, komunitas ya," ujar FH.

FH mengaku mendapat kabar duka terkait meninggalnya sang istri akibat hipotermia pada Sabtu 1 Maret 2025 sekitar pukul 06.00 WIB.

"Sekitar jam 6 pagi ada yang telepon teman sangkatan. Dia memberitahukan (kabar duka Lilie meninggal di Gunung Cartenz)," tutur FH.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174768/pendaki_gunung_everest-tq1e_large.jpg
Badai Salju, Hampir 1.000 Orang Terjebak di Gunung Everest
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/340/3163254/pendaki-gjAS_large.jpg
Pendaki Asal Manado Tewas Terjatuh ke Jurang Gunung Klabat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/337/3156136/pendaki-SyQt_large.jpg
Wanadri Buka Pendaftaran Pendidikan Dasar 2025, Minat Jadi Anggota? Berikut Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/525/3155804/pendaki-ksUl_large.jpg
Pendaki Swiss yang Jatuh di Rinjani Berhasil Dievakuasi via Udara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/525/3153108/viral-BSLy_large.jpg
Wanita Cantik Alami Hipotermia di Puncak Sunan Ibu Kawah Putih, Evakuasi Berlangsung Dramatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/18/3151629/agam-VMjm_large.jpg
Donasi Warganet Brasil untuk Agam Rinjani yang Evakuasi Juliana Marins Dibatalkan, Apa Sebabnya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement