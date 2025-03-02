Lilie Wijayanti, Pendaki Tewas di Puncak Cartensz di Mata Suami: Sosok Wanita Pejuang

BANDUNG - Lilie Wijayanti Poegiono (60), pendaki gunung asal Kota Bandung, mengalami hipotermia hingga meninggal dunia saat mendaki Gunung Carstensz. Saat ini, janazah mendiang dalam proses evakuasi oleh tim SAR gabungan ke Timika.

FH, suami mendiang Lilie mengatakan, istrinya itu berangkat dari Bandung ke Jakarta pada Sabtu 22 Februari 2025. Kemudian, dari Jakarta berangkat ke Timika pada Minggu 23 Februari 2025 malam.

"Dari Bandung hari Sabtu ya, Kami ada acara gitu. Dari Jakarta berangkat ke Timika itu malamnya, minggu malam. Izinnya sudah lama, dia punya cita-cita satu lagi lah katanya, Carstensz yang ketujuh," kata FH, Minggu (2/3/2025).

FH menyatakan, sebelum berangkat mendaki Gunung Carstensz, Lilie melakukan persiapan, latihan trekking-climbing dan sebagainya. Lilie mempersiapkan pendakian ini selama satu tahun.

"Saya juga nganterin pada waktu latihan gitu ya. Saya lihat dia oke sih. Peralatannya oke gitu ya. Kemampuannya juga cukup. Ya sudahlah silakan. (Hobi naik gunung) dari SMA. Itu juga yang ikut naik itu kan teman-teman SMA, komunitas ya," ujar FH.

FH mengaku mendapat kabar duka terkait meninggalnya sang istri akibat hipotermia pada Sabtu 1 Maret 2025 sekitar pukul 06.00 WIB.

"Sekitar jam 6 pagi ada yang telepon teman sangkatan. Dia memberitahukan (kabar duka Lilie meninggal di Gunung Cartenz)," tutur FH.