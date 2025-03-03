Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG: Waspada Gelombang Laut Tinggi Mencapai 4 Meter Periode 2-5 Maret 2025

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 03 Maret 2025 |06:03 WIB
BMKG: Waspada Gelombang Laut Tinggi Mencapai 4 Meter Periode 2-5 Maret 2025
Ilustrasi
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan pada 2—5 Maret 2025.

BMKG mengatakan hal ini diakibatkan adanya pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari Utara - Timur dengan kecepatan angin berkisar 6-20 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari Timur - Selatan dengan kecepatan angin berkisar 4-25 knot.

“Kecepatan angin tertinggi terpantau di Samudra Hindia barat Kep. Mentawai, Samudra Pasifik utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Papua Barat,” tulis BMKG dalam keterangannya, Minggu (2/3/2025).

BMKG mengatakan kondisi tersebut menyebabkan peningkatan gelombang setinggi 1.25 - 2.5 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia barat Aceh, Samudra Hindia barat Lampung, Samudra Hindia selatan Jawa Barat, Samudra Hindia selatan DI Yogyakarta, Samudra Hindia selatan Bali, Samudra Hindia selatan NTT.

Selanjutnya di Samudra Pasifik utara Papua Barat, Samudra Pasifik utara Maluku, Samudra Hindia barat Bengkulu, Samudra Hindia selatan Banten, Samudra Hindia selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia selatan Jawa Timur, Samudra Hindia selatan NTB, Samudra Pasifik utara Papua, Samudra Pasifik utara Papua Barat Daya, Laut Maluku.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
