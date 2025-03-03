Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KSPI: PHK 10 Ribu Buruh Sritex Illegal dan Melanggar Undang-Undang

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 03 Maret 2025 |06:32 WIB
KSPI: PHK 10 Ribu Buruh Sritex Illegal dan Melanggar Undang-Undang
Sritex
A
A
A

JAKARTA - Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap 10 ribu buruh PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) akibat proses pailit adalah tindakan illegal dan bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. 

Hal ini sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terbaru No 168/PUU-XXI/2023 dan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan yang berlaku saat ini.

Said Iqbal menyampaikan ada sejumlah alasan mengapa PHK massal yang dilakukan Sritex terhadap buruhnya merupakan tindakan illegal.

KSPI menilai PHK terhadap ribuan buruh Sritex tidak melalui mekanisme bipartit antara serikat pekerja dan manajemen perusahaan, apalagi dilanjutkan ke tahap tripartit bersama mediator dari Dinas Tenaga Kerja. 

"Kalau memang ada hasil perundingan antara serikat pekerja dan manajemen, tunjukkan notulennya," tegas Said Iqbal dalam keterangan resminya, Minggu (2/3/2025).

Justru yang terlihat, buruh diminta secara individual untuk mendaftarkan PHK. Kalau benar itu terjadi, patut diduga disertai intimidasi. Buruh dibodoh-bodhi. Sebab belum ada kejelasan apa saja hak-hak yang akan diterima oleh para buruh. 

"Siapa yang menjamin pembayaran pesangon? Apakah perusahaan atau kurator? Dan apakah uangnya ada?" ujar Iqbal mempertanyakan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Sritex Buruh Sritex KSPI Buruh
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187590//kapolri-khSP_large.jpg
Didapuk Jadi Ketua Dewan Penasihat KSPSI, Kapolri Tegaskan Hak dan Kesejahteraan Buruh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184011//demo_buruh_di_monas-kVTn_large.jpg
Demo Buruh di Monas, Polisi Kerahkan 1.963 Personel Tanpa Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183332//pahlawan_nasional-W9xh_large.jpg
5 Fakta Marsinah Jadi Pahlawan Nasional hingga Keluarga Dapat Rp57 Juta per Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182826//prabowo-YBgF_large.jpg
Prabowo Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satgas PHK, Diumumkan Minggu Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/320/3182492//buruh-MR83_large.jpg
Apa Itu Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang Akan Diresmikan Prabowo?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/320/3182487//prabowo-Sq0U_large.jpg
Prabowo Segera Resmikan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Setingkat Menteri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement