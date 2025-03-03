Gempa M4,3 Guncang Sumbawa Barat, Hati-Hati Gempa Susulan

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,3 mengguncang Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Senin 3 Maret, pukul 07.02 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa tidak berpotensi tsunami. Namun, diminta hati-hati terhadap potensi gempa susulan.

Sementara itu, pusat gempa berada di 112 km Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, pada kedalaman 7 Kilometer di lokasi 9.52 Lintang Selatan dan 117.52 Bujur Timur.

“Gempa Mag:4.3, 03-Mar-2025 07:02:06 WIB, Lok:9.52LS, 117.52BT (112 km Tenggara SUMBAWA BARAT-NTB), Kedalaman:7 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.