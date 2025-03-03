Perbedaan Pendapat Pejabat Belanda di Tengah Upaya Penaklukkan Kerajaan Bone

Belanda mengirimkan pasukan tambahan ke Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk meladeni perlawanan dari Kerajaan Bone. Meski demikian, kedatangan pasukan tambahan itu membuat pejabat Belanda berdebat dan berbeda pendapat.

Memang awalnya Belanda memprediksi dengan mudah menaklukkan Bone dan wilayah kekuasaannya. Namun perlawanan sengit dan kekuatan pasukan lawan membuat Belanda beberapa kali kalah perang.

Hal ini membuat Belanda melakukan pengiriman ekspedisi - ekspedisi militer besar-besaran untuk mengalahkan perlawanan yang dilakukan oleh pasukan Bone tersebut. Di lain pihak kerajaan Bone berusaha sekuatnya untuk menghadapi perluasan kekuasaan Belanda di Sulawesi Selatan.

Oleh karena itu akan berarti membahayakan kemerdekaan kerajaan-kerajaan bumiputra di Sulawesi Selatan. Bone sebagai penghalang utama dalam usaha perluasan kekuasaan Belanda di Sulawesi Selatan, disadari sepenuhnya oleh pemerintah pusat kekuasaan Belanda di Batavia.

Dikutip dari buku "Sejarah Nasional Indonesia IV : Kemunculan Penjajahan di Indonesia", akhirnya Belanda mengirimkan pasukan ekspedisi yang berkekuatan besar yang dipimpin oleh Mayor Jenderal van Geen. Tugas utamanya adalah memperbesar kekuatan pasukan Belanda, dan menarik simpati dari sebanyak mungkin penguasa-penguasa setempat, untuk menghadapi perlawanan yang dilakukan oleh kerajaan Bone.