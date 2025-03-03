Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengenal Sosok Lilie Wijayanti dan Elsa Laksono, Bestie Sejak SMP yang Meninggal dalam Pelukan Puncak Cartenz

Lutfan Faizi , Jurnalis-Senin, 03 Maret 2025 |12:51 WIB
Mengenal Sosok Lilie Wijayanti dan Elsa Laksono, Bestie Sejak SMP yang Meninggal dalam Pelukan Puncak Cartenz
Lilie Wijayanti dan Elsa Laksono yang Meninggal dalam Pelukan Puncak Cartenz/Foto: Instagram
A
A
A

DUA pendaki bernama Lilie Wijayanti dan Elsa Laksono meninggal dunia di Puncak Cartenz, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Keduanya dilaporkan meninggal dalam pendakian setelah mengalami hipotermia akibat cuaca buruk yang sempat melanda.

Diketahui, Lilie dan Elsa memang telah dikenal sebagai sepasang sahabat dekat sejak bangku SMP. Keduanya juga sama-sama memiliki hobi mendaki gunung. 

Setelah menaklukan banyak puncak tertinggi di Indonesia, garis takdir membuat Puncak Cartenz sebagai pendakian terakhir bagi Lilie dan Elsa. Layaknya seorang sahabat sejati, keduanya bahkan tetap bersama sampai akhir hayat menghampiri. 

Profil Lilie Wijayanti

Lilie Wijayanti Pogieono dikenal sebagai salah seorang pendaki senior di Indonesia. Ia lahir di Malang, 2 Oktober 1965 dan berusia 59 tahun saat kejadian di Puncak Cartenz baru-baru ini.

Melihat ke belakang, Lilie mulai mengenal sahabat karibnya, Elsa Laksono, sejak berada di Sekolah Menengah Pertama (SMP). Berawal dari situ, keduanya pun ternyata memulai hobi yang sama, yakni mendaki gunung.

Pada kehidupan pribadinya, Lilie memiliki akun Instagram di @mamakpendaki. Tak jarang, melalui akun media sosial miliknya itu, ia mengunggah kesehariannya, termasuk soal kecintaannya terhadap dunia pendakian.

Tercatat, sudah banyak gunung di Indonesia yang didaki Lilie. Di antaranya seperti Merbabu, Slamet, Burangrang, Kelud, Kerinci, Semeru, Rinjani, dan masih banyak lainnya.

