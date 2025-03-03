Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Partai Perindo Berikan Bantuan Hukum ke Korban Dugaan Asusila di Jaksel

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 03 Maret 2025 |13:48 WIB
Partai Perindo Berikan Bantuan Hukum ke Korban Dugaan Asusila di Jaksel
Tama S Langkun
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo memberikan pendampingan hukum pada korban dugaan kasus asusila di kawasan Jakarta Selatan. Pada Senin (3/3/2025), tim Bidang Advokasi Hukum Partai Perindo pun mendampingi korban dan keluarganya untuk menjalani pemeriksaan atas kasus tersebut.

"Hari ini kami mendatangi Polres Jakarta Selatan tuk pemeriksaan korban, kami bersama keluarga korban, pemeriksaan atas laporan yang kami sampaikan beberapa waktu lalu," ujar Waketum III DPP Partai Perindo, Tama Satrya Langkun pada wartawan di Polres Jakarta Selatan, Senin (3/3/2025).

Menurutnya, laporan dugaan kasus asusila yang dialami anak korban, M (9) teregister dengan nomor polisi STTLP/B/290/I/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada hari Jumat, 24 Januari 2025 lalu. Terlapornya pria berinisial D (32) yang masih ada hubungan keluarga dengan korban.

      
