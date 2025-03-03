Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Retreat Kepala Daerah Dilaporkan ke KPK, Mensesneg: Semua Berjalan Sesuai Aturan

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 03 Maret 2025 |19:00 WIB
Retreat Kepala Daerah Dilaporkan ke KPK, Mensesneg: Semua Berjalan Sesuai Aturan
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi merespon sejumlah pihak yang melaporkan pelaksanaan retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang pada 21-28 Februari 2025, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Prasetyo pun memastikan pelaksanaan retret sudah berjalan sesuai aturan.

“Ya itu hak kalau melaporkan. Tapi saya pastikan semua berjalan sesuai dengan aturan. Sesuai dengan perundang-undangan. Tidak ada yang dilanggar. Semua bisa kita buka,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/3/2025).

Prasetyo pun mengakui bahwa proses pembayaran melalui PT Lembah Tidar Indonesia selaku pengelola acara. Namun, dia menjamin bahwa prosesnya transparan sesuai dengan prosedur. 

“Ya itu kan prosesnya ya. Pengelolanya. Prosesnya seperti itu. Tapi semuanya saya jamin semuanya terbuka, semuanya sesuai dengan prosedur.,” bebernya.

Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan bahwa PT Lembah Tidar Indonesia ditunjuk sebagai penyelenggara setelah memenangkan tender secara terbuka. Karena itu, Prasetyo memastikan tidak ada masalah dengan penyelenggara acara. 

“Oiya dong. (Buka tender dulu). Iya dong,” tegasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188175//kpk-0czl_large.jpg
Berkas Perkara Dilimpahkan, Eks Bupati Koltim Cs Segera Diadili di Kasus Proyek RSUD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188117//plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur_rahayu-cytm_large.jpg
KPK Ungkap Alasan Cekal Yaqut dan Bos Maktour: Keterangan Sangat Kami Perlukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188090//plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur_rahayu-7zIy_large.jpg
KPK Ungkap Alasan Kirim Penyidik ke Arab Saudi: Verifikasi Fasilitas Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188086//plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur-CEaY_large.jpg
KPK Bantah Sita Aset Linda Susanti: Yang Disita Hanya Dokumen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187964//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-CI1O_large.jpg
Periksa Anak Gubernur Kalbar Terkait Kasus Proyek Jalan di Mempawah, KPK Dalami Aliran Dana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187750//kpk-gv49_large.jpg
KPK Panggil Anak Gubernur Kalbar Ria Norsan Usut Kasus Proyek Jalan di Mempawah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement