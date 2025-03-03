Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dua Jenazah Pendaki Gunung Carstenzs Diterbangkan ke Jakarta

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 03 Maret 2025 |16:15 WIB
Dua Jenazah Pendaki Gunung Carstenzs Diterbangkan ke Jakarta
2 Ratu Pendaki Abadi dalam Dekapan Carstensz Usai Misi Plakat Persahabatan (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Setelah berhasil dievakuasi, dua pendaki senior yang menghembuskan nafas terakhirnya di Gunung Cartenzs yakni Elsa Laksono (59) dan Lilie Wijayanti Poegiono (59), langsung diberangkatkan ke Jakarta, pada Senin (3/3/2025).

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo menyebut kedua jenazah diberangkatkan menuju Jakarta menggunakan pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan Boeing 737-9GP (ER) PK-LSR take off dari Bandara Mozes Kilangin menuju Jakarta via Makassar.

“Sebelum diberangkatkan kedua jenazah telah melalui tahapan pemulasaran di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mimika,” ucap Benny dalam keterangan.

Adapun dia menjelaskan bahwa, jenazah yang berhasil dievakuasi yakni Elsa Laksono, sementara Lilie baru bisa dievakuasi pada hari berikutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
