Dua Jenazah Pendaki Gunung Carstenzs Diterbangkan ke Jakarta

JAKARTA - Setelah berhasil dievakuasi, dua pendaki senior yang menghembuskan nafas terakhirnya di Gunung Cartenzs yakni Elsa Laksono (59) dan Lilie Wijayanti Poegiono (59), langsung diberangkatkan ke Jakarta, pada Senin (3/3/2025).

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo menyebut kedua jenazah diberangkatkan menuju Jakarta menggunakan pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan Boeing 737-9GP (ER) PK-LSR take off dari Bandara Mozes Kilangin menuju Jakarta via Makassar.

“Sebelum diberangkatkan kedua jenazah telah melalui tahapan pemulasaran di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mimika,” ucap Benny dalam keterangan.

Adapun dia menjelaskan bahwa, jenazah yang berhasil dievakuasi yakni Elsa Laksono, sementara Lilie baru bisa dievakuasi pada hari berikutnya.