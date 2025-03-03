Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Undang Menteri Kabinet Merah Putih Buka Puasa Bersama di Istana

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 03 Maret 2025 |18:42 WIB
Prabowo Undang Menteri Kabinet Merah Putih Buka Puasa Bersama di Istana
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Tangkapan Layar.
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah menteri Kabinet Merah Putih untuk buka puasa bersama di Istana Kepresidenan, Jakarta, tepat di hari ketiga Ramadhan 1446 Hijriah, Senin (3/3/2025).

Tampak terlihat Menteri Kebudayaan, Fadli Zon yang turut hadir. Namun, dia enggan untuk mengungkapkan siapa saja menteri yang diajak oleh Presiden Prabowo bukber di Istana itu.

“Buka puasa. Belum tau. Buka puasa bersama dengan Presiden,” jawabnya.

Sementara sebelumnya, Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas dengan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan. Sejumlah menteri yang hadir diantaranya Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman.

Dia mengungkapkan akan melakukan rapat dengan Presiden membahas harga pangan pada saat bulan Ramadan. “Kita akan bahas harga pangan di bulan suci Ramadan.”

Sementara itu, hadir Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya, Mensesneg Prasetyo Hadi, Kepala PCO Hasan Nasbi, Menteri Koperasi Budi Arie, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudi, dan jajaran menteri lainnya.

(Puteranegara Batubara)

      
