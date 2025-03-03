Prabowo Minta Bentuk Koperasi Desa di 70 Ribu Titik, Anggarannya dari Mana?

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto baru saja menggelar rapat terbatas (Ratas) dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/3/2025). Dalam Ratas itu ada beberapa yang diputuskan diantaranya pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di 70 ribu Desa.

“Satu yang diputuskan yaitu dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih. Jadi disingkat Kopdes Merah Putih. Nah, itu akan dibangun di 70 ribu desa,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) usai ratas.

Zulhas pun mengungkapkan bahwa anggaran pembentukan Kopdes Merah Putih ini dari Dana Desa. “Anggarannya dari mana? Nanti anggarannya itu dari dana desa yang sekarang ada. Sudah dibentuk nanti badannya, brand koperasi. Bikin gudang di situ dengan ada enam gerai,” ujarnya.

“Sehingga nanti di desa itu akan ada pusat kegiatan ekonomi dan menampung hasil-hasil pertanian di desa itu. Kira-kira itu intinya, saudara-saudara,” imbuhnya.

Zulhas juga mengungkapkan bahwa Kopdes Merah Putih setiap desa membutuhkan anggaran sekitar Rp3-5 miliar. “Satu desa tadi diperkirakan akan menelan anggaran Rp3-5 miliar rupiah. Kan kita ada dana desa Rp1 miliar per tahun. Kalau 5 tahun kan 1 miliar, 1 miliar berarti 5 tahun 5 miliar. Tapi ini diperlukan di depan.”

“Oleh karena itu tadi ada Himbara yang bisa nanti menanggulangi dulu, diangsur secara 3 tahun atau sampai 5 tahun. Jadi intinya dibentuk Koperasi Desa Merah Putih di 70.000 sampai 80.000 Desa,” pungkasnya.



(Angkasa Yudhistira)