HOME NEWS NASIONAL

Rayakan HUT Ke-18, Okezone Bukber dengan Anak Panti Asuhan, Lazismu: Semoga Menjadi Media yang Menginspirasi

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 03 Maret 2025 |20:51 WIB
Okezone Rayakan Ultah ke-18 dengan Gelar Buka Puasa (foto: Okezone/Arif Julianto)
Okezone Rayakan Ultah ke-18 dengan Gelar Buka Puasa (foto: Okezone/Arif Julianto)
A
A
A

JAKARTA - Okezone menggelar acara buka puasa bersama Lazismu dan anak-anak Panti Asuhan Keluarga Aisyiyah Kali Pasir Jakarta Pusat, di Auditorium Gedung iHub, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta, Senin (3/3/2025).

Acara buka puasa bersama tersebut juga digelar untuk merayakan hari jadi Okezone.com yang baru saja menginjak usia ke-18 tahun pada 1 Maret 2025 lalu. Momen tersebut juga diiringi dengan kegiatan santunan untuk anak-anak Panti Asuhan Keluarga Aisyiyah Kali Pasir.

Direktur Utama Lazismu, Ibnu Tasni mengungkapkan rasa syukurnya karena Lazismu yang merupakan lembaga zakat tingkat nasional tersebut bisa kembali bekerja sama dengan Okezone untuk kedua kalinya lewat kegiatan buka puasa bersama.

"Alhamdulillah kami bisa terus bekerja sama dengan teman-teman Okezone. Ini adalah kerja sama tahun kedua, setelah sebelumnya tahun lalu kami juga melakukan kegiatan yang sama," ujar Ibnu Tasni.

Ibnu berharap agar kerja sama Lazismu dengan Okezone bisa terus terjalin setiap tahunnya lewat kegiatan buka puasa bersama, dan santunan bagi anak-anak panti asuhan. Mengingat, ia menilai Lazismu tidak bisa berdiri sendir tanpa adanya bantuan dan peran media.

"Kesan kami adalah semoga kita bisa tetap terus bermitra dengan media, khususnya keluarga besar MNC, dan tentu Okezone. Karena kami menganggap Lazismu itu tak mungkin bergerak sendiri, butuh partner, butuh media, untuk syiar dan komunikasi kami kepada publik," tuturnya.

HUT Okezone

Di momen tersebut, Ibnu sebagai perwakilan Lazismu lantas memberikan ucapan ulang tahun spesial untuk Okezone.

"Dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun ke-18 untuk Okezone, semoga menjadi media yang menginspirasi, mengedukasi, dan mengadvokasi kepentingan publik. Semoga menjadi media yang semakin terdepan, semakin menginspirasi, dan tetap bisa bekerja sama dengan Lazismu sampai terus yang akan datang," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
