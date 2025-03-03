Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

HUT Ke-18 Okezone, Antusias Anak Panti Asuhan di Acara Buka Bersama dan Santunan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 03 Maret 2025 |21:14 WIB
HUT Ke-18 Okezone, Antusias Anak Panti Asuhan di Acara Buka Bersama dan Santunan
HUT Okezone (foto: Okezone/Arif Julianto)
A
A
A

JAKARTA - Okezone menggelar acara buka puasa bersama Lazismu dan anak-anak Panti Asuhan Keluarga Aisyiyah Kali Pasir Jakarta Pusat di Auditorium Gedung iHub, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta, pada Senin (3/3/2025).

Acara buka puasa bersama tersebut juga digelar untuk merayakan hari jadi Okezone.com yang baru saja menginjak usia ke-18 tahun pada 1 Maret 2025 lalu. Di tengah momen kebahagiaan ini, anak-anak dari Panti Asuhan Keluarga Aisyiyah Kali Pasir yang menghadiri acara tersebut.

Pemimpin Redaksi Okezone, Budi Santoso mengungkapkan acara ini merupakan kegiatan tahunan yang selalu diselenggarakan saat bulan Ramadhan. Tahun ini pun bertepatan dengan perayaan ulang tahun Okezone yang ke-18.

“Acara ini rutin digelar oleh Okezone pada saat bulan Ramadhan. Alhamdulillah kita menggelar acara yang sama. Kebetulan tahun ini hampir berbarengan dengan ulang tahun Okezone yang didirikan tahun 2007,” ucapnya dalam acara Santunan dan Buka Puasa Bersama didirikan tahun Ulang Tahun ke-18 Okezone di Auditorium iHub, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

HUT Okezone

Acara dibuka dengan pembacaan doa dan pembagian hadiah pada anak-anak panti asuhan yang hadir. Terlihat mereka begitu antusias bisa turut menikmati buka puasa bersama dan mendapatkan santunan di momen Ramadhan ini.

Anak-anak tersebut juga bersemangat mengikuti kegiatan dan juga tausiyah menjelang berbuka puasa. Setelahnya, acara berbuka pun berlangsung hangat dan penuh kebahagiaan bersama anak-anak panti asuhan.

 

