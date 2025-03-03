Kapolri: Wujudkan Indonesia Emas 2045, KBPP Polri Harus Berkontribusi Aktif!

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak keluarga besar putra putri (KBPP) Polri untuk ikut serta dalam mendukung seluruh program yang telah dicanangkan pemerintahan Prabowo Subianto dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Pesan Kapolri ini dititipkan untuk disampaikan secara langsung oleh Wakapolri, Komjen Pol Ahmad Dhofiri saat menghadiri pelantikan PAW Anggota KBPP Polri sekaligus syukuran HUT ke-22 yang digelar di Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (3/3/2025).

"Sebagai bagian dari usaha mewujudkan Indonesia Emas 2045, KBPP Polri harus terus berkontribusi aktif dalam mendukung berbagai program pemerintah di berbagai sektor," kata Dhofiri saat membacakan pesan Kapolri.

Melalui semangat Asta Cita, Kapolri mengajak KBPP Polri berkomitmen untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, mengoptimalkan pemanfaatkan teknologi digital, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sinergi dengan berbagai lembaga dan masyarakat harus terus dikuatkan sehingga KBPP dapat menjadi motor penggerak dalam membangun generasi yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter.

"Sebagai bagian dari keluarga besar Bayangkara, KBPP Polri memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam membentuk pemimpin masa depan yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada kemajuan bangsa," ujarnya.