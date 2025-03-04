Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kecerdasan Gayatri Terlihat saat Berdiskusi dengan Raden Wijaya: Visioner dan Banyak Ide

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |06:08 WIB
Kecerdasan Gayatri Terlihat saat Berdiskusi dengan Raden Wijaya: Visioner dan Banyak Ide
Kecerdasan Gayatri Terlihat saat Berdiskusi dengan Raden Wijaya: Visioner dan Banyak Ide (Foto : Istimewa)
A
A
A

RADEN Wijaya menikahi Gayatri, anak Raja Kertanagara terakhir. Pernikahannya tersebut sekaligus menegaskan, penerus Wangsa Rajasa dari Kerajaan Singasari yang sudah tamat, usai serangan dari Jayakatwang. 

Selama pernikahannya dengan Gayatri, Raden Wijaya pendiri Kerajaan Majapahit sempat beberapa kali bertukar pikiran dengan sang istri. Kebetulan istrinya memang terkenal dengan pemikiran yang visioner dan banyak ide.

Salah satu hal yang dibicarakan Raden Wijaya dengan istrinya, yakni soal kekecewaannya ke teman seperjuangan yang berebut hasil kemenangan. Sang raja pertama Majapahit ini pun dibuat gusar dan harus bisa berhitung dengan cermat.

Memang pernikahan antara Raden Wijaya dan Gayatri betul-betul sempurna dan menjadikan kebahagiaan bagi kehidupan berumah tangga mereka. Pernikahan keduanya dilambangkan Earl Drake pada "Gayatri Rajapatni : Perempuan Dibalik Kejayaan Majapahit" laksana hubungan antara Siwa dan dewi Hindu Uma, yang melambangkan istri penuh cinta dan pengorbanan. 

Meski usia keduanya terpaut jauh, begitu cepat jiwa dan raga mereka menyatu, seolah membentuk kesatuan yang nyaris sempurna. Keduanya berasal dari kelas ningrat yang sama dan dari daerah yang sama. 

Mereka memiliki selera keindahan yang sama, iman, dan cita-cita kebangsaan yang sama kuatnya. Postur Raden Wijaya lebih tinggi, lebih tegap, lebih langsing, dan lebih gesit daripada Gayatri, meskipun otak mereka sama encernya. 

 

Halaman:
1 2
      
