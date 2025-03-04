Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Waspada! BMKG: Puncak Hujan Ekstrem di Jabodetabek Terjadi Pada 11-20 Maret 2025

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |11:45 WIB
Waspada! BMKG: Puncak Hujan Ekstrem di Jabodetabek Terjadi Pada 11-20 Maret 2025
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini bahwa puncak hujan ekstrem di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) diprakirakan terjadi pada 11 hingga 20 Maret 2025. Intensitas hujan para periode puncak ini akan mencapai 300 mm per 10 hari.

“Ternyata tren puncaknya ada di sepuluh hari kedua (bulan Maret). Jadi dimulai tanggal 11 sampai kira-kira tanggal 20 Maret 2025. Jadi ini curah hujan tertinggi di hijau tua, sampai mencapai 300 mm dalam 10 hari. Ini termasuk berpotensi ekstrem, jadi nanti akan menggelontornya ke bawah (wilayah hulu),” kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati saat Rapat Koordinasi Pengendalian Banjir Jabodetabek, Selasa (4/3/2025).

Lebih lanjut, Dwikorita mengungkapkan BMKG per tanggal 27 Februari 2025 lalu telah menyampaikan peringatan dini cuaca ekstrim dalam periode seminggu ke depan akibat adanya berbagai fenomena atmosfer.

“Dan peringatan dini ini kami ulang-ulang. Dan ini kami update untuk potensi sepekan ke depan karena fenomenanya masih akan berlanjut, meskipun akan mengalami penurunan sebentar, namun kemudian nampaknya puncaknya di tanggal 11 Maret, meningkat, berangsur-angsur meningkat lagi sehingga kemungkinan akan ekstrim lagi,” katanya.

Pada kesempatan itu, Dwikorita mengimbau kepada Kepala Daerah agar terus mengupdate perkembangan informasi cuaca dari BMKG. “Ini informasinya selalu kami sampaikan sedini mungkin dan diulang-ulang setiap 3 jam, bahkan kalau sudah di hari H-nya itu kadang-kadang 30 menit itu ada update juga.”

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188483//angin_kencang-G2qm_large.jpg
BMKG Deteksi Dua Bibit Siklon 93W dan 91S, Waspada Hujan Lebat dan Gelombang Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/338/3188448//cuaca_jabodetabek-uE3w_large.jpg
Prakiraan Cuaca Hari Ini: Hujan Mengguyur Jabodetabek, Warga Diminta Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/338/3188365//hujan-kULM_large.jpg
Prediksi Cuaca Minggu Kedua Desember: Hujan Guyur Jabodetabek 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/340/3188347//gempa-rdkB_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Halmahera Barat, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188327//gempa-Mlef_large.jpg
Breaking News: Gempa Dahsyat M7,0 Guncang Alaska, BMKG: Tak Potensi Timbulkan Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188226//banjir_rob-Cy0d_large.jpg
Banjir Rob Rendam 23 RT dan 2 Ruas Jalan di Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement