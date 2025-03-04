Hadiri Ratas di Istana, Panglima TNI: Bahas Koperasi Desa Merah Putih

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menghadiri Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto, di Istana Merdeka, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).Hadir pula Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo beserta sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih

Dalam Ratas tersebut, Presiden Prabowo mendorong pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di 70 ribu desa sebagai strategi memperkuat ekonomi rakyat.

“Koperasi ini akan menjadi pusat aktivitas ekonomi desa, membantu petani dalam penyimpanan dan distribusi hasil pertanian, serta menstabilkan harga bagi Masyarakat,”ujar Agus Subiyanto dikutip, Selasa (4/3/2025).

Selain itu, pembentukan koperasi juga mendukung UMKM berbasis desa, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan warga.

Untuk keberlanjutan program ini, pemerintah mengoptimalkan dana desa dan dukungan perbankan agar koperasi memiliki modal yang cukup dan manajemen yang baik.

“Dengan pendampingan dan pelatihan, koperasi diharapkan membangun ekonomi desa yang mandiri, memperkuat distribusi pangan, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional,”tutup Panglima TNI.

(Fahmi Firdaus )