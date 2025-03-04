Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Beri Taklimat ke Jajaran Kabinet Merah Putih Sore Ini

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |16:25 WIB
Prabowo Beri Taklimat ke Jajaran Kabinet Merah Putih Sore Ini
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Informasi itu diungkapkan oleh Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana. Dia menyampaikan Presiden Prabowo juga akan menyampaikan taklimat atau arahan khusus.

“Sore ini di Istana Kepresidenan Jakarta, Bapak Presiden Prabowo akan memimpin Rapat dan memberikan Taklimat kepada para Menteri, Kepala Badan, Wamen, pimpinan LPNK dan para pejabat lainnya,” kata Yusuf dalam pernyataan tertulisnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo telah memimpin rapat terbatas dengan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Senin (3/3) kemarin. Sejumlah menteri yang hadir diantaranya Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman.

Hadir juga Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya, Mensesneg Prasetyo Hadi, Kepala PCO Hasan Nasbi, Menteri Koperasi Budi Arie, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudi, dan jajaran menteri lainnya.

(Puteranegara Batubara)

      
