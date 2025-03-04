Kejagung Pertimbangkan Pemeriksaan Ahok dalam Kasus Dugaan Korupsi di Pertamina, Selengkapnya Malam Ini di Rakyat Bersuara bersama Aiman Witjaksono dan Narasumber Kredibel Lainnya, Pukul 19.00 WIB, Li

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka kemungkinan untuk memeriksa Basuki Tjahja Purnama atau Ahok, mantan Komisaris Utama PT Pertamina periode 2019-2024 terkait kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero).

Dalam episode terbaru Rakyat bersuara “Korupsi Pertamina Seret Ahok, Janggal atau Wajar?” malam ini bersama Aiman Witjaksono, Agus Pramono, Ray Rangkuti, Feri Amsari dan para narasumber kredibel lainnya akan kembali membahas persoalan mega korupsi yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp968,5 triliun bahkan bisa lebih hingga Rp1 kuadriliun.

Sejauh ini, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka, dan Jika Ahok benar-benar diperiksa dalam kasus ini, hal tersebut bukanlah sesuatu yang aneh, melainkan bagian dari proses hukum yang wajar. Sebagai mantan komisaris Utama, ia memiliki peran yang strategis dalam pengambilan keputusan di Pertamina selama masa jabatannya.

Oleh karena itu, bisa jadi keterangan langsung dari Ahok menjadi informasi penting bagi penyidik dalam mengungkap fakta dari kasus mega korupsi ini. Lantas, bagaimana perkembangan dari kasus yang terus berlanjut ini?

Saksikan selengkapnya malam ini bersama para narasumber, Agus Pramono-Anggota Dewan Energi Nasional, Ade Armando-Politisi PSI, Hendarsam Marantoko-Politisi Gerindra/ Ketum Lisan, Ray Rangkuti-Pengamat Politik, Feri Amsari-Pakar Hukum Tata Negara, Guntur Romli-Politisi PDI Perjuangan, Sudirman Said-Menteri ESDM 2014-2016, malam ini Pukul 19.00 WIB, Live di iNews.

(Puteranegara Batubara)