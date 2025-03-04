Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Saksikan Morning Zone Banjir Jakarta, Mengapa Terus Berulang? Rabu 5 Maret 2025 di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 Wib

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |16:54 WIB
Saksikan Morning Zone Banjir Jakarta, Mengapa Terus Berulang? Rabu 5 Maret 2025 di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 Wib
Saksikan Morning Zone Banjir Jakarta, Mengapa Terus Berulang?
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan ribuan jiwa terdampak banjir yang melanda sejumlah wilayah di Jakarta. Banjir juga merendam ribuan rumah warga dengan ketinggian bervariasi antara 50 sampai 250 sentimeter. Banjir disebabkan karena intensitas hujan yang tinggi.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno langsung menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Banjir Jabodetabek, Selasa (4/3).

Dalam kesempatan itu, Pratikno meminta agar Pemerintah Provinsi menyediakan anggaran khusus untuk pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Di sisi lain, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengatakan, pemerintah provinsi (Pemprov) Jakarta akan melakukan pembenahan Ciliwung, untuk mencegah banjir salah satunya seperti di kawasan Lebak Bulus Jakarta Selatan.

Dia juga optimistis dapat mengatasi masalah menahun Jakarta. Terlebih, anggaran pengendalian banjir untuk kota tersebut cukup besar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188585//banjir-Fkl9_large.jpg
Menteri Nusron Akui Banjir di Sumatera dan Aceh Karena Hilangnya Pohon-pohon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/612/3188270//banjir-LYEI_large.jpg
Miris! Korban Banjir Sumatera Terima Sumbangan Baju Bolong dan Sepatu Jebol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/338/3188380//banjir_rob-60W3_large.jpg
Jalan RE Martadinata Masih Tergenang Banjir Rob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/338/3188342//banjir-ODpB_large.jpg
Kali Ciliwung Meluap, 15 RT di Jakarta Timur Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/25/3188311//ancol-ScbV_large.jpg
Foto-Foto Ancol Diterjang Banjir Rob, Gerbang Marina Ditutup Sementara 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/25/3188306//ancol-2UlW_large.jpg
Banjir Rob Terjang Ancol, Pengelola Angkat Bicara soal Kondisi Terkini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement