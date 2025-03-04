Saksikan Morning Zone Banjir Jakarta, Mengapa Terus Berulang? Rabu 5 Maret 2025 di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 Wib

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan ribuan jiwa terdampak banjir yang melanda sejumlah wilayah di Jakarta. Banjir juga merendam ribuan rumah warga dengan ketinggian bervariasi antara 50 sampai 250 sentimeter. Banjir disebabkan karena intensitas hujan yang tinggi.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno langsung menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Banjir Jabodetabek, Selasa (4/3).

Dalam kesempatan itu, Pratikno meminta agar Pemerintah Provinsi menyediakan anggaran khusus untuk pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Di sisi lain, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengatakan, pemerintah provinsi (Pemprov) Jakarta akan melakukan pembenahan Ciliwung, untuk mencegah banjir salah satunya seperti di kawasan Lebak Bulus Jakarta Selatan.

Dia juga optimistis dapat mengatasi masalah menahun Jakarta. Terlebih, anggaran pengendalian banjir untuk kota tersebut cukup besar.