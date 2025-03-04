Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sejumlah Jajaran Kabinet Merah Putih Tiba di Istana, Bakal Hadiri Taklimat 

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |16:58 WIB
Sejumlah Jajaran Kabinet Merah Putih Tiba di Istana, Bakal Hadiri Taklimat 
Mauarar Sirait
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah menteri kabinet Merah Putih tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta pada sore hari ini Selasa 4 Maret 2024. Mereka akan menghadiri taklimat atau arahan khusus. 

Hal ini dikonfirmasi lewat kehadiran Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad

"Mau ada arahan, buka bersama," kata Raffi, Selasa (4/3/2024).

Selain Raffi, nampak telah hadir Menteri Pendidikan Abdul Mu'ti, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Kepala BPS Amalia Adininggar, Mentan Andi Amran Sulaiman, Kabasarnas Marsda TNI Mohammad Syafii, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Kemudian hadir Wamendikti Stella Christie, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Menteri Agama Nazaruddin Umar, Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzhar Simanjuntak hingga Wamenkeu Anggito Abimayu.

