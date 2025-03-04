Prabowo Bentuk Koperasi Desa Merah Putih, Hamdan Zoelva: Revolusi Ekonomi!

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di 70 ribu desa di seluruh Indonesia. Hal ini mendapat apresiasi dari Presiden Syarikat Islam Hamdan Zoelva.

Hamdan Zoelva mengatakan, keputusan ini merupakan bukti nyata Pemerintah serius hendak membangun ekonomi kerakyatan di akar rumput yang paling bawah

“Koperasi yang merupakan soko guru ekonomi Indonesia merupakan badan usaha yang sangat cocok diterapkan di desa-desa,” ujar Hamdan Zoelva, Selasa (4/3/2025).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menjelaskan, dengan basis keanggotaan yang berasal dari desa yang sama, Koperasi akan membangun perekonomian di desa secara bottom up.

“Melalui koperasi, masyarakat desa bisa menghimpun hasil produksinya sehingga mendapatkan harga yang lebih baik di pasar,”ujarnya Hamdan.

“Demikian juga koperasi dapat menjadi semacam distribution center bagi warung-warung rakyat sehingga harga jual barang kebutuhan dapat semakin murah,” tambahnya.

Lebih dari itu kata dia, koperasi yang ada di tingkat desa juga dapat dimanfaatkan sebagai pusat distribusi bibit dan pupuk kepada para petani.