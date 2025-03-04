Atasi Banjir Jabodetabek, Basarnas Tambah Bantuan dari Bandung

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Marsekal Muda TNI Mohammad Syafii mengungkapkan, telah menambah unsur tambahan dari Bandung untuk mengatasi banjir besar di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek).

Syafii mengatakan, kekuatan Basarnas ada berada di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dia kembali menegaskan bahwa Basarnas hanya bersifat perbantuan.

“Basarnas sebagai kekuatan di bawah koordinasi BNPB, kita sudah mengeluarkan unsur-unsur baik yang ada di Jakarta maupun perkuatan yang ada di Bandung, jadi kita sifatnya perbantuan,” ujar Syafii kepada awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Sebelumnya, Syafii mengatakan bahwa pihaknya melalui Kepala SAR di daerah sudah bekerja di lapangan untuk melakukan evakuasi warga yang terdampak.

“Sebenarnya yang sudah di lapangan sudah ada, ada yang namanya saya selaku KaBasarnas kemudian di lapangan ada KaKansar dan mereka sudah bekerja dilapangan,” bebernya.