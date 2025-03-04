Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Menag: Pemvisaan Jamaah Haji 2025 Sudah Selesai 75,83%

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |17:50 WIB
Menag: Pemvisaan Jamaah Haji 2025 Sudah Selesai 75,83%
Menag RDP dengan DPR soal Haji 2025 (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Agama (Menag), Nassarudin Umar melaporkan terkait perkembangan tentang pemvisaan jamaah haji tahun 2025. Dari total 203.320 jamaah haji, data yang sudah masuk sebanyak 154.173 orang.

Hal ini dilaporkan Menang saat rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VIII DPR RI terkait persiapan Haji tahun 2025. 

"Jadi sudah mencapai 75,83% dari total kuota," kata Nassarudin dalam paparannya di ruang rapat Komisi VIII DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Dari 154.173 data yang telah masuk, 136.030 orang atau 88,23% diantaranya telah dinyatakan lolos verifikasi. Kemudian 13.897 orang atau 9,01% dari data yang masuk dinyatakan belum lolos verifikasi karena beberapa hal. 

