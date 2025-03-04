Nikita Mirzani Dicecar 109 Pertanyaan Sebelum Ditahan di Kasus Pemerasan

JAKARTA - Artis Nikita Mirzani ditahan terkait kasus dugaan pemerasan dan pengancaman terhadal bos Skincare Reza Gladys. Nikita Mirzani dicecar 109 pertanyaan sebelum akhirnya ditahan.

“Terhadap tersangka saudari NM (Nikita Mirzani) dalam dua kali proses BAP sebagai tersangka, diajukan 109 pertanyaan. Kemudian terhadap saudara IM, dalam proses 2 kali BAP sebagai tersangka diajukan 99 pertanyaan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary, Selasa (4/3/2025).

Selain itu, kata Ade Ary, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti di antaranya dokumen, flashdisk dan juga handphone.

“Barang buktinya ada dokumen atau surat, ada 9 dokumen pernah kami jelaskan sebelumnya, kemuian ada barang bukti digital, ada flashdisk dan juga HP, dan juga barbuk ekstraksi barang digital,” ujar dia.

Dia menambahkan, penyidik juga melakukan pengambilan keterangan terhadap sejumlah saksi terkait kasus yang ditangani.

Sebagai informasi, dalam kasus ini, Nikita Mirzani dilaporkan oleh Reza Gladys, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. Reza Gladys melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU).