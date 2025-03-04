Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Nikita Mirzani Dicecar 109 Pertanyaan Sebelum Ditahan di Kasus Pemerasan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |19:35 WIB
Nikita Mirzani Dicecar 109 Pertanyaan Sebelum Ditahan di Kasus Pemerasan
Nikita Mirzani (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Artis Nikita Mirzani ditahan terkait kasus dugaan pemerasan dan pengancaman terhadal bos Skincare Reza Gladys. Nikita Mirzani dicecar 109 pertanyaan sebelum akhirnya ditahan.

“Terhadap tersangka saudari NM (Nikita Mirzani) dalam dua kali proses BAP sebagai tersangka, diajukan 109 pertanyaan. Kemudian terhadap saudara IM, dalam proses 2 kali BAP sebagai tersangka diajukan 99 pertanyaan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary, Selasa (4/3/2025).

Selain itu, kata Ade Ary, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti di antaranya dokumen, flashdisk dan juga handphone.

“Barang buktinya ada dokumen atau surat, ada 9 dokumen pernah kami jelaskan sebelumnya, kemuian ada barang bukti digital, ada flashdisk dan juga HP, dan juga barbuk ekstraksi barang digital,” ujar dia.

Dia menambahkan, penyidik juga melakukan pengambilan keterangan terhadap sejumlah saksi terkait kasus yang ditangani.

Sebagai informasi, dalam kasus ini, Nikita Mirzani dilaporkan oleh Reza Gladys, pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. Reza Gladys melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU).

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/338/3188630//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi_hermanto-qXEj_large.jpg
Polda Metro Bantah Pelaku Penipuan WO Ayu Puspita Dilepas, Bakal Gelar Perkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/338/3188612//viral-gDpT_large.jpg
Polisi Tangkap Tiga Provokator saat Unjuk Rasa di Jakarta, Bom Molotov Jadi Barbuk!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188169//polri-lrQC_large.jpg
1.600 Personel Gabungan Diterjunkan Amankan Natal Tiberias di GBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3188039//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_bhudi_hermanto-4nMs_large.jpg
Kasus Dugaan Perzinaan Inara dan Insanul, Polisi Kirim Rekaman CCTV ke Puslabfor 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/338/3187384//lemkapi-AOH0_large.jpg
Soal Gelar Perkara Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Lemkapi: Polda Metro Sangat Terbuka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/338/3187284//amunisi-Fnmc_large.jpg
Polisi Sita Ratusan Amunisi Ilegal di Kontrakan Jakbar, Ini Kronologinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement