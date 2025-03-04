Taklimat Prabowo ke KPK : Laksanakan Tugas Sebaik-baiknya

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkapkan isi taklimat dari Presiden Prabowo Subianto khususnya kepada aparat penegak hukum.

Prabowo, kata Setyo, meminta KPK untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

"Untuk KPK penekanannya beliau kepada aparat penegak hukum, untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya," kata Setyo di Kompleks Istana, Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Setyo menyebut bahwa semua lembaga diundang juga dalam Taklimat yang disampaikan Prabowo. "Ya kan hampir semua lembaga diundang, kami hadir untuk itu," kata Setyo.

"Iya ada BPKP, BPK engga ketemu," sambungnya.