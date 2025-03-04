Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Taklimat Prabowo ke KPK : Laksanakan Tugas Sebaik-baiknya

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |20:14 WIB
Taklimat Prabowo ke KPK : Laksanakan Tugas Sebaik-baiknya
Ketua KPK Setyo Budiyanto . Foto: Okezone/Raka Dwi.
A
A
A

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkapkan isi taklimat dari Presiden Prabowo Subianto khususnya kepada aparat penegak hukum.

Prabowo, kata Setyo, meminta KPK untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

"Untuk KPK penekanannya beliau kepada aparat penegak hukum, untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya," kata Setyo di Kompleks Istana, Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Setyo menyebut bahwa semua lembaga diundang juga dalam Taklimat yang disampaikan Prabowo. "Ya kan hampir semua lembaga diundang, kami hadir untuk itu," kata Setyo.

"Iya ada BPKP, BPK engga ketemu," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179202/menas-bta8_large.jpg
KPK Telusuri Dugaan Menas Erwin Beli Rumah Mewah dengan Uang Hasil Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179041/budi-mtQ7_large.jpg
KPK Sita Uang dalam Valuta Asing saat Periksa Biro Haji di Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178893/rudy-KBpy_large.jpg
Berkas Lengkap, KPK Segera Sidangkan Bos Tambang Rudy Ong Terkait Korupsi IUP Kaltim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178451/sherly_tjoanda_laos-gGSc_large.jpg
Gubernur Sherly Tjoanda Sambangi KPK, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177872/yudi-sHfU_large.jpg
Yudi Purnomo Tolak Kembali ke KPK, Pilih Jadi Kritikus Tajam dari Luar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177533/budi-It1s_large.jpg
KPK Telisik Kesaksian Gubernur Kalbar Ria Norsan Dalam Kasus Korupsi Jalan Mempawah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement