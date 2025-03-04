KPK Geledah Kantor Dinas PUPR-Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Musi Banyuasin

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Dinas PUPR dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel).

Penggeledahan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan peningkatan Jalan Tebing Bulang KM 11 - Jirak - Jembatan Gantung - Talang Simpang - Sp. Rukun Rahayu - Mekar Jaya pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin APBD Tahun Anggaran 2018.

"Pada tanggal 4 Maret 2025, penyidik KPK melakukan penggeledahan di lingkungan Pemkab Musi Banyuasin yang berlokasi di Kantor Dinas PUPR dan Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulisnya, Selasa (4/3/2025).

"Hasil penggeledahan didapatkan BBE (barang bukti elektronik) untuk kemudian dilakukan penyitaan," sambungnya.

KPK belum mengumumkan tersangka dalam perkara ini. Pun konstruksi perkara belum dijabarkan.

(Puteranegara Batubara)