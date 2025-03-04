Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Raih Kepercayaan Publik, Polri Diminta Terbuka terhadap Kritikan hingga Perkuat Pengawasan Internal

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |20:29 WIB
Raih Kepercayaan Publik, Polri Diminta Terbuka terhadap Kritikan hingga Perkuat Pengawasan Internal
llustrasi Polri.
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Arif Maulana menyebut terdapat langkah yang dapat dilakukan oleh Polri dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Hal ini didasari dari beberapa kasus yang viral di media sosial sehingga menilmbulkan rasa kurang percaya terhadap salah satu lembaga penegak hukum tersebut. Arif menjelaskan langkah pertama yang dapat dilakukan adalah Polri harus terbuka terhadap kritik yang datang dari publik.

"Saya berpendapat bahwa pertama, sebagai lembaga publik yang dilahirkan oleh gerakan rakyat pada era reformasi 1998 yang memperjuangkan demokrasi,  institusi Polri harus mau terbuka menerima kritik publik atau rakyat," kata Arif, Selasa (4/3/2025). 

"Dan selanjutnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai praktik tindakan melawan hukum dan inkonstitusional yang banyak dilakukan oleh anggota kepolisian," ungkap Arif.

Selanjutnya dia mengatakan cara untuk meningkatkan rasa percaya publik dengan melakukan pembenahan di internal. "Kedua, Polri harus melakukan penegakan hukum yang adil di internal. Tidak boleh ada perlindungan dan kekebalan terhadap anggota Polri yang melanggar hukum," tutur Arif.

 

Halaman:
1 2
      
