Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemerintah Umumkan Aturan THR Karyawan Swasta Besok

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |20:35 WIB
Pemerintah Umumkan Aturan THR Karyawan Swasta Besok
Ilustrasi THR. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan skema pembayaran tunjangan hari raya (THR) untuk pegawai swasta akan diumumkan, Rabu, 5 Maret 2025, besok.

Meski begitu, Yassierli tidak menjelaskan ada skema baru mengenai pencairan THR bagi karyawan swasta.

“Besok akan kita launching THR-nya. SE (surat edaran)-nya besok di Kemenaker yang untuk karyawan swasta,” kata Yassierli di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Sementara itu, Yassierli pun mengatakan rancangan aturan pengemudi ojek online (ojol) untuk mendapatkan THR dari aplikator juga diusahakan selesai pada pekan ini. 

“Untuk ojol akhir minggu ini kita usahakan.”

Lebih lanjut, Yassierli mengatakan jumlah THR pegawai negeri sipil (PNS) yang diterima tidak berubah, baik jumlah THR yang diterima terdiri gaji pokok dan sejumlah tunjangan. “Sama skemanya,” pungkasnya. 

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/337/3125609/dpr-mCr1_large.jpg
Ketua DPR Ingatkan Perusahaan Bayar THR Seminggu Sebelum Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/338/3123707/thr-qH8r_large.jpg
Hore, THR PJLP Jakarta Termasuk Pasukan Oranye Cair Lebih Cepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/337/3122848/dpr-DWiq_large.jpg
DPR: THR Ojol dan Kurir Online Apresiasi yang Selayaknya Diberikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/338/2990655/polisi-bakal-tindak-tegas-oknum-anggota-ormas-yang-minta-thr-paksa-ke-warga-di-bogor-yxZpcCCjG9.jpg
Polisi Bakal Tindak Tegas Oknum Anggota Ormas yang Minta THR Paksa ke Warga di Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/337/2990630/tips-kelola-thr-supaya-tak-habis-sia-sia-sisakan-10-persen-untuk-menabung-Bop8wWI6Ry.jpg
Tips Kelola THR Supaya Tak Habis Sia-Sia, Sisakan 10 Persen untuk Menabung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/26/338/2988616/anggota-dprd-dki-jakarta-dapat-thr-segini-besarannya-1N4g8Nkcte.jpg
Anggota DPRD DKI Jakarta Dapat THR Lebaran, Segini Besarannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement