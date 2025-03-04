DPR: Prioritaskan Beasiswa Afirmasi LPDP Untuk Daerah 3T

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi menekankan pentingnya program beasiswa afirmasi dari LPDP untuk wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Hal ini agar terjadi pemerataan pendidikan di Indonesia.

Demikian diungkapkan Didik dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (BLU LPDP) membahas laporan kinerja LPDP tahun 2024 serta rencana kerja tahun 2025 di Gedung DPR RI, Senayan.

“Pemerataan pendidikan menjadi faktor kunci dalam menciptakan kesempatan yang setara bagi semua anak di penjuru pelosok,”ujarnya di Jakarta dikutip Selasa (4/3/2025).

Didik Melon -- panggilan akrabnya-- juga menyoroti perhatian terhadap anak-anak dari daerah terpencil, khususnya Papua, Maluku juga Nusa Tenggara.

''Masih banyak yang berasal dari keluarga mampu yang mendapat beasiswa, bagaimana dengan anak-anak bangsa seperti yang berada di Papua, Maluku, Nusa Tenggara," ujar Didik Melon.

"Harus ada alokasi atau rekonstruksi anggaran untuk anak-anak dan perguruan tinggi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar)," kata legislator PDIP asal Dapil Jateng V tersebut.