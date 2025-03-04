Taklimat Prabowo: Fokus Pendidikan, Ekonomi Desa hingga Berantas Korupsi!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dan taklimat bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Halaman Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, (4/3/2025). Pada kesempatan itu, Kepala Negara membahas sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk peningkatan akses pendidikan, penguatan ekonomi desa, serta komitmen dalam pemberantasan korupsi.

Dalam keterangannya usai mengikuti kegiatan, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengungkapkan bahwa Presiden memberikan sejumlah arahan terkait pentingnya pendidikan bagi seluruh anak-anak Indonesia. Salah satu program utama yang menjadi perhatian yakni pembangunan sekolah rakyat dan unggulan.

“Beliau akan membangun sekolah rakyat, unggulan, kemudian memperbaiki fasilitas pendidikan sampai pelosok-pelosok, sarana prasarana untuk belajar begitu,” ucap Bima Arya.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, pada kesempatan terpisah, mengatakan bahwa Presiden mendorong percepatan pembangunan sekolah rakyat. Menurutnya, Prabowo mendorong agar pihaknya bekerja sama dengan pemerintah daerah agar pembukaan sekolah rakyat utamanya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem dapat segera terlaksana.

“Tentu kita akan mengidentifikasi, kita akan membuat perencanaan yang lebih baik dalam rangka menerjemahkan arahan dari Presiden tersebut. Tetapi jelas bahwa sekolah rakyat ini nanti diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin atau miskin ekstrem,” jelasnya.

“Sekolah ini dalam bentuk boarding school. Rencananya Insya Allah mulai dari SD, SMP maupun SMK,” tambah Mensos.