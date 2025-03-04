Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

BPPA Pilih 9 Anggota Dewan Pers Periode 2025-2028, Ini Daftarnya  

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |22:28 WIB
BPPA Pilih 9 Anggota Dewan Pers Periode 2025-2028, Ini Daftarnya  
Komaruddin Hidayat (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers telah memilih sembilan anggota Dewan Pers periode 2025-2028. Berita acara penyerahan laporan kerja BPPA itu disampaikan kepada Dewan Pers, pada Selasa 4 Februari 2025 di Hall Dewan Pers, Jakarta. 

Ketua BPPA, Bambang Santoso menyerahkan berita acara dan diterima oleh Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu. Ikut menyaksikan langsung penyerahan berita acara tersebut antara lain beberapa anggota Dewan Pers: Totok Suryanto, Asep Setiawan, Sapto Anggoro, dan Wakil Ketua Dewan Pers, M Agung Dharmajaya (secara daring) . Anggota BPPA lainnya juga hadir, baik secara langsung maupun daring. 

Di hari yang sama, Dewan Pers melakukan sidang pleno. Dalam pleno yang dipimpin Ninik Rahayu itu, Dewan Pers secara aklamasi menyetujui sembilan anggota Dewan Pers periode 2025-2029 yang telah dipilih BPPA sekaligus membubarkan BPPA. Ninik atas nama Dewan Pers menyampaikan ucapan terimakasih kepada BPPA yang telah bekerja dengan baik.

BPPA mulai menjalankan tugas sejak Agustus 2024. Sebelum memilih sembilan anggota Dewan Pers, pada 19 Februari 2025, BPPA menyeleksi para pelamar menjadi 18 calon yang mewakili tiga unsur (wartawan, pimpinan perusahaan pers, dan tokoh masyarakat). Masing-masing unsur diwakili oleh enam calon. Dari 18 calon inilah kemudian terpilih sembilan anggota Dewan Pers periode 2025-2028.

Berikut ini nama sembilan anggota Dewan Pers 2025-2028: 

Dari unsur wartawan: 

1. Abdul Manan 
2. Maha Eka Swasta 
3. Muhammad Jazuli 
 
Dari unsur pimpinan perusahaan pers: 

1. Dahlan Dahi 
2. Totok Suryanto
3. Yogi Hadi Ismanto 

 

