Jalan Mbah Dalem Batu Tulis Bogor Longsor, Akses Ditutup Sementara

BOGOR - Longsor terjadi di Jalan Mba Dalem Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Akses jalan tersebut ditutup untuk sementara waktu.

Kasubnit 2 Gakkum Satlantas Polresta Bogor Kota Iptu Susilo mengatakan awalnya pihaknya mendapat laporan terjadi jalan retak sekira pukul 02.00 WIB dini hari tadi. Namun, kondisi tersebut terus melebar sehingga menyebabkan jalan longsor.

"Kita ketahui bersama, curah hujan tinggi kemudian terjadi longsoran tadinya sekitar jam 02.00 WIB retak jalan, kemudian subuh terjadi longsor," kata Susilo kepada wartawan, Selasa (4/3/2025).

Parahnya longsor membuat jalan tersebut tidak bisa dilalui kendaraan dan ditutup sementara. Polisi pun menyiapkan rekayasa lalu lintas dan jalur alternatif.

"Karena jalan untuk sementara tidak bisa dilalui sehingga tadi tim sudah melakukan survei beberapa titik lokasi pengalihan antara lain bisa melalui Jalan BNR nanti tembus ke Rangga Mekar, dari BNR juga ada yang mengarah ke Pamoyanan, satu jalur lagi melakukan survei melalui jalan Rancamaya," jelasnya.

Belum diketahui sampai kapan jalan tersebut ditutup. Karena masih harus melakukan koordinasi dengan Pemkot Bogor dan instansi terkait lainnya.

"Nanti dipasang kita buat imbauan ke masyarakat di atas sini dan titik pending atau pengalihan arus," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)