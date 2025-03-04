Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis! Mobil dan Penumpang Hilang Terseret Arus karena Nekat Terobos Banjir Besar Bekasi

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |13:11 WIB
Tragis! Mobil dan Penumpang Hilang Terseret Arus karena Nekat Terobos Banjir Besar Bekasi
Tragis! Mobil dan Penumpang Hilang Terseret Arus karena Nekat Terobos Banjir Besar Bekasi
JAKARTA - Pengendara mobil nekat menerobos banjir di Situ Kampung Nawit Bekasi, Jawa Barat dan mengakibatkan kendaraan beserta dirinya terbawa arus. Belum diketahui identitas dari sopir tersebut.

Berdasarkan video yang diterima Okezone, Selasa (4/3/2025) terlihat mobil MPV berwarna silver itu nekat menerobos banjir walaupun warga setempat sudah memperingatkannya.

Saat mobil mulai terbawa arus yang menuju ke sungai, pengendara berhasil keluar sambil terus berenang menuju tepian.

Warga yang menyaksikan juga tidak bisa berbuat banyak hal, pasalnya aliran sungai juga sangat deras karena diterjang banjir.

Dalam video tersebut, pengendara mobil nampak terus berusaha namun justru terus terbawa arus hingga ke tengah sungai, dan membuat jangkaunnya semakin jauh dengan daratan.

Warga hanya bisa berteriak dan meminta agar pengendara tidak putus asa menyelamatkan diri dari banjir. Sesekali sang pengendara hilang dari pandangan dan membuat warga yang menyaksikan panik.

 

