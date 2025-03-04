Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Catat! Ini 20 Wilayah yang Terendam Banjir Besar di Bekasi  

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |13:18 WIB
Catat! Ini 20 Wilayah yang Terendam Banjir Besar di Bekasi  
Banjir Terjang Bekasi/Okezone
JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi menyampaikan, tingginya intensitas hujan menyebabkan 20 titik di Bekasi terendam banjir. Diketahui, banjir akibat hujan deras yang melanda sejak beberapa hari.

"Banjir melanda di 20 titik dari 7 Kecamatan di Kota Bekasi," ujar Kepala Pelaksanaan BPBD Kota Bekasi, Priadi saat dikonfirmasi, Selasa (4/3/2025).

Sejauh ini bedasarkan catatannya, terdapat 760 jiwa yang terdampak. Mereka pun harus pun terpaksa harus mengungsi demi keselamatan jiwanya.

"Mengungsi di Mushola Jumiatur Khoir kampung Lebak, Teluk Pucung, Bekasi Utara sebanyak 47 KK, 360 Jiwa. Mengungsi di rumah Bang Bray Gg.Mawar Bekasi Timur Sebanyak 100 KK, 400 Jiwa," tambahnya.

Adapun banjir paling parah terjadi di wilayah Pondok Gede Permai, kecamatan Jatiasih. Ketinggian air bahkan menyentuh 3 meter.

Berikut Lokasi Terdampak Banjir di Kota Bekasi:

- Kecamatan Bekasi Timur:

1. Gg. Mawar RT 8 RW 3 (TMA ± 150 cm, terdampak 100 KK, 400 jiwa).

2. Gg. Semar RT 4 RW 4 (TMA ± 70 cm).

3. Kp. Lengkak RT 04 RW 8 (TMA ± 80 cm).

- Kecamatan Bekasi Utara:

1. Kp. Lebak, Kel. Teluk Pucung (TMA ± 110 cm, terdampak 47 KK, 360 jiwa mengungsi di Mushola).

2. TMA mencapai 180 cm di permukaan atas pada pukul 06.01 WIB.

 

