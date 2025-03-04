Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Motor Terendam Banjir di Stasiun Bekasi

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |14:09 WIB
Motor Terendam Banjir di Stasiun Bekasi
Ratusan Motor Terendam Banjir di Stasiun Bekasi. Foto: Tangkapan Layar.
A
A
A

JAKARTA - Banjir yang melanda kawasan Jabodetabek juga tidak luput merendam ratusan motor di depan kawasan Stasiun Bekasi sejak Selasa (4/3/2025). Berdasarkan unggahan instagram @lbj_jakarta, ratusan motor yang terparkir di penitipan kendaraan seberang Stasiun Bekasi itu terendam hingga hampir seluruh bagian.

Terlihat beberapa orang lalu lalang di sekitar parkiran, ada beberapa dari mereka menduduki motor yang terparkir, sementara yang lainnya sibuk merekam peristiwa tersebut.

Sebelumnya, banjir juga merendam sejumlah kendaraan di Perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Bekasi. beberapa kendaraan terendam banjir merupakan kendaraan roda empat dam roda dua. Nampak, hampir seluruh bagian kendaraan terendam air berwarna cokelat itu.

Terlihat, tidak ada pemilik yang mencoba memindahkan kendaraan mereka. Terlebih, ketinggian air yang cukup tinggi membuat warga tidak bisa melewati jalan perumahan tersebut.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
