TNI-Polri Bantu Evakuasi Korban Banjir 1,5 Meter yang Mau Cuci Darah

DEPOK- Banjir turut merendam Perumahan Asri Sawangan, Depok, Jawa Barat, dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Petugas gabungan dari TNI-Polri mengevakuasi warga yang terdampak banjir, termasuk seorang pria yang hendak menjalani cuci darah di rumah sakit.

Pada Selasa (4/3/2025), Kapolsek Bojongsari, Kompol Fauzan Thohari, turun langsung dalam proses evakuasi. Beberapa warga berhasil dievakuasi menggunakan perahu karet, termasuk seorang warga yang menggunakan kursi roda.

Fauzan mengatakan bahwa pria tersebut telah dibawa ke RSUD Sawangan untuk mendapatkan perawatan. Selain pria tersebut, petugas juga telah mengevakuasi 15 warga lainnya, terdiri dari anak-anak dan ibu-ibu.

Fauzan mengimbau warga untuk segera mencari tempat yang lebih aman. "Pagi tadi kami telah mengevakuasi 15 warga di Kelurahan Pasir Putih. Mereka berhasil kami selamatkan, termasuk anak-anak dan ibu-ibu. Kami juga mengimbau warga untuk segera meninggalkan rumahnya dan mengungsi ke tempat yang lebih aman," kata Fauzan.

Saat ini, proses evakuasi masih berlangsung, terutama di wilayah Sawangan Baru. Petugas juga mengevakuasi seorang ketua RT yang sedang sakit, serta seorang warga bernama Pak Budi yang membutuhkan perawatan cuci darah.

Proses evakuasi dilakukan dengan melibatkan anggota TNI-Polri serta relawan dari berbagai organisasi kemanusiaan. Warga diminta untuk tetap waspada dan mengikuti arahan petugas demi keselamatan bersama.

