Deretan Mobil Mewah Terendam di Komplek Rumah Mantan Ketua KPK Firli Bahuri

Deretan Mobil Mewah Terendam di Komplek Rumah Mantan Ketua KPK Firli Bahuri/Okezone

BEKASI - Hujan deras mengguyur wilayah Bekasi menyebabkan banjir di sejumlah titik. Puluhan mobil yang terparkir di Jalan Boulevard Raya Galaxy, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir.

Pantauan Okezone di lokasi, Selasa (4/3/2025) nampak puluhan mobil terparkir di ruko samping Jalan Boulevard Raya Galaxy. Ketinggian air bahkan menyentuh spion mobil di komplek perumahan mantan Ketua KPK Firli Bahuri tersebut.

Pemilik kendaraan pun nampak pasrah melihat mobil mewah kesayangan harus teredam air yang telah berwarna coklat. Sementara bagi pengendara roda dua, terlihat memindahkan motornya ke tempat yang bebas banjir.

Situasi air yang cukup dalam ini pun dimanfaatkan anak-anak untuk sekedar bermain air atau berenang. Adapun, BPBD Kota Bekasi telah mencatatkan setidaknya ada 20 titik lokasi yang terendam banjir. Ketinggian air paling parah terjadi di Perumahan Pondok Gede Permai.

"Banjir melanda di 20 titik dari 7 Kecamatan di Kota Bekasi," kata Kepala Pelaksanaan BPBD Kota Bekasi, Priadi saat dikonfirmasi, Selasa (4/3).