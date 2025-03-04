Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jakarta Dikepung Banjir, Jembatan Penghubung Pasar Minggu-Condet Terputus

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |14:25 WIB
Jakarta Dikepung Banjir, Jembatan Penghubung Pasar Minggu-Condet Terputus
Jembatan Penghubung Pasar Minggu-Condet Terputus. Foto: Okezone/Refi.
A
A
A

JAKARTA - Akses sepeda motor melewati jembatan penghubung Kelurahan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan Kelurahan Balekambang, Kramatjati, Jakarta Timur, terputus imbas banjir luapan Kali Ciliwung pada Selasa (4/3/2025). 

Pantauan Okezone di lokasi akses terputus imbas ketinggian banjir yang cukup parah mencapai 2-3 meter di wilayah Balekambang. Pemotor dari arah Pasar Minggu menuju Condet dan arah sebaliknya diminta untuk putar balik.

Ketinggian banjir di permukiman warga RW 8 dan RW 7 pun cukup tinggi kisaran 3-4 meter. Rumah warga berlantai satu pun hanya terlihat genteng dan asbes. Bangunan Musala pun turut terendam banjir hanya menyisakan genteng dan kubah dari bangunan tersebut. 

"Nggak bisa bang, itu sudah ditutup. Pada muter, pada muter," ucap warga.

Sementara itu berdasarkan data BPBD Provinsi DKI Jakarta sebanyak ratusan RT dan sejumlah ruas jalan masih terendam banjir hingga Selasa (4/3) pukul 13.00 WIB. "BPBD mencatat saat ini genangan terjadi di 105 RT dan 5 Ruas Jalan Tergenang," kata Kapusdatin BPBD Provinsi DKI Jakarta, M Yohan.

Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:

 

Halaman:
1 2 3
      
