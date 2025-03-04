Banjir Parah di Bekasi, Warga Hilang Diduga Terseret Arus

BEKASI - Intensitas hujan yang tinggi sejak semalam membuat wilayah Bekasi terendam banjir parah, pada Selasa (4/3/2025). Bahkan, akibat peristiwa ini satu orang warga dilaporkan hilang diduga terseret arus.

Camat Jatiasih, Ashari menyebut bahwa warganya yang terseret arus berinisial A. Menurutnya, korban tengah membersihkan sampah di genangan air.

"Informasi dari warga kami sekitar pukul 06.00 WIB, ada seorang warga yang mencoba membersihkan sampah di Bendungan Koja, tetapi ia terpeleset dan terseret arus," ucap Ashari kepada wartawan.

Dia menceritakan bahwa saat kejadian, sempat ada saksi yang berusaha menolong korban. Namun upaya itu gagal dilakukan, dan korban hilang dari penglihatan mata saksi.

"Saksi di lokasi sempat mencoba menyelamatkan, tetapi arus sangat deras, sehingga korban belum ditemukan," tuturnya.

Berdasarkan data yang ia terima, bahwa hingga kini baru A yang dilaporkan hilang. "Sementara ini belum ada laporan korban lainnya," ujarnya.

(Puteranegara Batubara)